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GÜNCELLEME – Beşiktaş’ta hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü haberi
Kırklareli’nde otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye yaralandı haberi
İpsala OSB’de altyapı çalışmaları tamamlandı haberi
Astronot Tuva Cihangir Atasever, Kocaeli’de gençlerle buluştu haberi
Esenyurt Belediyesinden hastalara evde sağlık ve ambulans hizmeti haberi
Üsküdar’da bir otomobilin aynaları ve sileceklerinin kırılması kamerada haberi
Üsküdar’da toprak kaymasına ilişkin hasar tespit çalışmaları sürüyor haberi
TürkTraktör, 2024 yılı finansal sonuçlarını paylaştı haberi
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İpsala OSB’de altyapı çalışmaları tamamlandı haberi

- Vali Yunus Sezer: - "Türkiye'de belki de ilk kez bir yıl içerisinde 4 tane OSB altyapısıyla başladı ve tamamlanmak üzere. Destek veren herkese teşekkür ediyorum"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İpsala OSB’de altyapı çalışmaları tamamlandı haberi

Edirne’de kurulum çalışmaları süren İpsala Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) altyapı çalışmaları tamamlandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, OSB yönetim binası temel atma töreninde yaptığı konuşmada, İpsala'da oluşturulan modelin yapılacak diğer OSB'ler için örnek olduğunu söyledi.

Edirne'nin kalkınması için önemli çalışmalar yapıldığını belirten Sezer, “Türkiye'de belki de ilk kez bir yıl içersinde 4 tane OSB altyapısıyla başladı ve tamamlanmak üzere. Destek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Sezer, İpsala OSB'de yer alacak firmaların Türkiye'deki öncü firmalardan olduğunu ifade etti.

Sanayi bölgesinde yeşil ve doğaya zarar vermeyen fabrikaların kurulacağını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

“3Y dediğimiz, 'yeşil', 'yenilikçi' ve 'yenilenebilir' sanayide öncülük eden firmalar olacak. Bu firmalar ülkemize hem üretimde hem de diğer alanlarda katma değer sağlarlar. Ben yapılacak çalışmaların firmalarımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Bu OSB'ler yeni iş imkanları sunacak. Bu OSB'lerin tamamlanmasıyla beraber amacımız burada kaliteli insan gücü oluşturmak ve çevre illere giden hemşerilerimizin memleketlerine dönmelerini sağlamak.”

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise İpsala OSB’nin bölgeye önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Edirne’nin tarım ve turizm alanında gelişmiş bir kent olduğunu belirten Aksal, yapılan OSB’lerin sanayi alanında gelişim sağlanmasına büyük katkı yaptığını dile getirdi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de örnek bir çalışmaya imza attıklarını kaydetti.

Yatırımcılardan alınan finansmanla tüm çalışmaların yapıldığını anlatan Sevgili, “Bugüne kadar kamu kaynaklarından 1 lira dahi kullanmadan tamamen özel sektörden aldığımız tahsis bedeliyle altyapıyı bitirdik.” diye konuştu.

Dua edilmesinin ardından yönetim binasının temeli atıldı.

OSB’de yer alan firmaların yıl içinde fabrika yapımlarına başlaması öngörülüyor.

Törene, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, oda ve borsa başkanlarıyla iş insanları katıldı.

Çalışmalar
Firmalar
İpsala
Osb

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