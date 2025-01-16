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Beyoğlu’nda zincirleme kazaya neden olan kamyonetin sürücüsü kaçtı
İpsala’daki elektrik ve su kesintileri giderildi
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Kapıkule’de gümrük muhafaza ekipleri çok sayıda kaçakçılık girişimini önledi
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İpsala’daki elektrik ve su kesintileri giderildi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İpsala’daki elektrik ve su kesintileri giderildi

EDİRNE (AA) – İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçede yoğun kar yağışı sonrası oluşan su ve elektrik kesintilerinin giderildiğini belirtti.

Sevgili, Pazardere köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

İlçede kar yağışı sonrası su ve elektrik kesintisi yaşandığını belirten Sevgili, tüm sorunların çözülerek kar yağışının olumsuz etkilerinin giderildiğini dile getirdi.

Kar yağışının, tarım merkezi olan İpsala'ya faydalı olacağını ifade eden Sevgili, “Bu kar yağışının bölgemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Günün sonunda vatandaşlarımızın yüzü güldü. İlçemizin elektrik konusunda problemi var, bunu kabul ediyoruz. Mart ayında TEİAŞ ilçemizde şalt sahası için ihaleye çıkacak. Böylece elektrik problemi tamamen çözülecektir.” diye konuştu.

Yağışı

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