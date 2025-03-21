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GÜNCELLEME – Irak Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosluğuna silahlı saldırı haberi
Irak Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosluğuna silahlı saldırı haberi
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Irak Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosluğuna silahlı saldırı haberi

İSTANBUL (AA) - Şişli'deki Irak Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi. Esentepe Mahallesi'ndeki başkonsolosluk binasına, motosikletle gelen iki şüpheli tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.Şüpheliler, ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Irak Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosluğuna silahlı saldırı haberi

Şişli'deki Irak Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi.

Esentepe Mahallesi'ndeki başkonsolosluk binasına, motosikletle gelen iki şüpheli tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçarken olayda yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri başkonsolosluk binasının bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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