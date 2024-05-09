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İş Makinesi Çalışanın Kolunu Koparttı

Kelkit ilçesindeki katı atık toplama merkezinde çalışırken iş kazası geçiren bir işçi, kolunu makineye kaptırarak ağır yaralandı.

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Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde çalıştığı katı atık toplama merkezinde kolunu makineye kaptıran işçi ağır yaralandı.
Kelkit-Köse kara yolu Yunus Emre Mahallesi Dörtyol mevkisinde faaliyet gösteren katı atık toplama merkezinde çalışan Osman Z’nin (39) sol kolu, makineye sıkışarak koptu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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İş Kazası

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