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Şırnak’ta “Şehr-i Nuh’tan Şehitler Diyarına Projesi” ile 172 öğrenci Çanakkale’ye gönderildi haberi
Bağcılar Belediye Başkanı Yıldız, kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi: haberi
THY yolcu programı Miles&Smiles, İGA Pass ile işbirliği yaptı haberi
AK Parti Milletvekili Sarıçam’dan Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli’ye ziyaret haberi
Yüksek binalarda modern yangın söndürme sistemlerinin kullanılması zorunlu haberi
İsdemir saat ücretli statüsünde işe alım yapacak haberi
Kırklareli Valisi Turan, incelemelerde bulundu haberi
Bursa’da dişi çekildikten sonra vefat eden çocuğun ailesi sanıkların tutuklu yargılanmasını istiyor haberi
Kocaeli’de aracında ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı haberi
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İsdemir saat ücretli statüsünde işe alım yapacak haberi

- İş başı yapmak isteyen adaylar, 10-21 Şubat arasında hafta içi her gün saat 08.00'den 16.00'ya kadar İsdemir Cumhuriyet Kapı'dan giriş yaparak Kapalı Spor Salonu'nda başvurularını gerçekleştirebilecek.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İsdemir saat ücretli statüsünde işe alım yapacak haberi

İsdemir, büyüme stratejisi ve işletmelerinin ihtiyaçları doğrultusunda saat ücretli statüsünde görev yapmak üzere işe alım yapacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İsdemir'de işbaşı yapmak isteyen adaylar, 10-21 Şubat arasında hafta içi her gün saat 08.00'den 16.00'ya kadar İsdemir Cumhuriyet Kapı'dan giriş yaparak Kapalı Spor Salonu'nda başvurularını gerçekleştirebilecek.

Adaylarda, meslek liselerinin elektrik-elektronik-enerji, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi ve veya meslek yüksekokullarının elektrik-elektronik-enerji, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, alanlarından mezun olma şartları aranacak.

Başvuru tarihi itibarıyla 18-30 yaş aralığında olmaları (11.02.1994 ve sonrası, 9.02.2007 ve öncesi doğmuş olan) gereken adaylarda, tercihen askerlik görevini tamamlamış olma, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygun olma ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığı bulunmama şartları da aranacak.

Adayların kimlik belgeleriyle yapacağı fiziksel başvuruların yanı sıra eş ve kardeşler dahil birinci derece yakınlarının nüfus kayıt örneğiyle birlikte yapacağı başvurular da geçerli sayılacak. Fiziksel başvuru esnasında adaylara gönderilecek olan link üzerinden başvuru süreci çevrim içi olarak devam edecek.

Sınav ve değerlendirmelerin ardından başarılı adaylar arasından işe alımları gerçekleştirecek olan İsdemir, saat ücretli statüsünde yer alan tüm pozisyonlar için yıl boyunca işe alımlarını sürdürecek.

İş

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