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İspanya’nın Amfibi Hücum Gemisi Çanakkale Boğazı’ndan Geçti

İspanya Donanması'na bağlı Juan Carlos I (L 61) amfibi hücum gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

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İspanya Donanması’nda görev yapan 231 metre uzunluğunda, 27 bin groston ağırlığındaki çok amaçlı amfibi hücum gemisi, güneyden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptıktan sonra kuzey istikametinde ilerledi.

Geminin geçişi sırasında Kıyı Emniyeti’ne bağlı römorkörler de eşlik etti.

202 metre uzunluğunda bir uçuş güvertesine sahip olan gemide orta ölçekli helikopterler için 8 iniş noktası, ağır helikopterler için 4 iniş noktası bulunuyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Amfibi Hücum Gemisi

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