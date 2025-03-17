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İstanbul Atlas Üniversitesi, Tıp Bayramı’nı kutladı haberi
Edirne İl Özel İdaresi kırsal bölgelerdeki sahipsiz köpekleri barınaklara taşıyor haberi
Edirne ve Kırklareli’nde sağanak ve dolu etkili oldu haberi
Meriç Nehri’nde erkek cesedi bulundu haberi
Edirne’deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı haberi
Kocaeli’de şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
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İstanbul Atlas Üniversitesi, Tıp Bayramı’nı kutladı haberi

- İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Aydın: - "Zaman içinde hekimlerin özlük haklarına uygulanan bazı kısıtlamalara karşı da 14 Mart bir hak arama günü olarak da anılmakta ve kutlanmaktadır"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul Atlas Üniversitesi, Tıp Bayramı’nı kutladı haberi

İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında etkinlik düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dr. Ralph A. Defronzo Oditoryumu'nda düzenlenen etkinlikte akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Aydın, hekimlerin hayatları boyunca mücadele verip insanların ruhsal ve bedensel tam iyilik hali için yoğun emekle çalıştıklarını aktardı.

Daha sağlıklı bir toplum ve daha güçlü bir sağlık sistemi için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Aydın, “Sorumluluklarımız, hak ve yetkilerimiz için de gayretlerimizi sürdüreceğiz. Zaman içinde hekimlerin özlük haklarına uygulanan bazı kısıtlamalara karşı da 14 Mart bir hak arama günü olarak da anılmakta ve kutlanmaktadır. 14 Mart iyi ve kötü günlerin anıldığı, yeni hedeflerin gösterildiği bir gündür, kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak da 14 Mart Tıp Bayramı'nın sadece bir meslek günü değil, aynı zamanda sağlık çalışanlarının, hekimlerin toplum için üstlendiği hayati sorumlulukları hatırlama, birlik olma ve geleceğe umutla bakma günü olduğunu belirtti.

Kocabıçak, 14 Mart'ın tıp tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğuna değinerek, “Hepimiz kabul ederiz ki tıp mesleği bilimin ve insan sevgisinin birleştiği bir meslek. Hastalara şifa verirken yalnız bilgimize değil, vicdanımızı ve merhametimizi de kullanıyoruz aslında. Bu yol, kolay bir yol değil. Gece gündüz çalışmak, fedakarlık göstermek ve sürekli kendimizi geliştirmek zorundayız. Ancak unutmayalım ki insan hayatına dokunmanın verdiği manevi tatmin tüm zorlukları anlamlı kılar.” değerlendirmelerinde bulundu.

– “14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun”

İstanbul Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Erez ise teknoloji ve yapay zekanın öne çıktığı dönemde kişisel çabalarla elde edilen bilgi birikiminin önemine değinerek, sorunların çözümünün yapay zekadan beklenmemesi gerektiğini vurguladı.

Çözümü ancak bilgilerle besleyip, geliştirilen beyinle kullanıldığı zaman bulabileceklerinin altını çizen Erez, şunları kaydetti:

“Beynimizin stoklarının eksikse, beynimizin çekmecelerinde daha önceden biriktirilmiş, okunmuş, öğrenilmiş ve uygulanmış bilgi yoksa yahut yarım yamalaksa ne olur? Bize yanlış yolları önerenlerin, telkin edenlerin söylediklerini gerçek zanneder, gerçek çözümler sanır, onların peşinde koşmak zorunda kalırız. Çözümü ancak bilgilerle besleyip, geliştirdiğimiz beynimizde kullandığımız zaman bulabileceğimizi bilmemiz ve birbirimize hatırlatmamız icap eder. Böyle davrandığımızda bu kutlamanın ilk yapıldığı günü de en doğru bir şekilde anmış oluruz. Çünkü o gün, yani 1827 değil 1919'un 14 Mart'ında bilgileri ve birikimleriyle önemli bir gerçeği kavramış olan tıp öğrencilerinin, işgal ordularını sağlıkla ilgili konularda aslında her konuda gelişimin ancak ve ancak demokratik ve baskısız bir düzende gerçekleşebileceğini bildikleri için kınadıklarını anlamış oluyoruz. O akıllı insanlar nur içinde yatsınlar ve 14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun.”

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