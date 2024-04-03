HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İstanbul Haberleri »

32 Dolandırıcılık Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

Fatih'te, 32 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

Yayınlanma:
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, turist ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde genel asayişin sağlanması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, dün Sultanahmet tramvay durağı civarında durumundan şüphelendiği Ş.A’yı durdurdu. Şüphelinin sorgulamasında, 32 ayrı “Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan adli makamlarca arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Dolandırıcılık

İlgili Haberler

Beşiktaş’ta Eğlence Merkezinde Çıkan Yangında 15 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul’da Oy Verme İşleminde Sona Yaklaşıldı

Esenyurt’ta Oy Vermeye Papağanıyla Gelen Vatandaş İlgi Odağı Oldu

İstanbul’da Helikopter Destekli Huzur uygulaması Yapıldı

Para Sayma Görüntülerine İlişkin Soruşturmada 3 Kişinin Şüpheli Olarak İfadesi Alındı

Kağıthane’de 3 Aracın Karıştığı Trafik Kazasında 1 Kişi Yaralandı

Trafik Kazası Sonrası Çıkan Silahlı Kavgada 2 Kardeşi Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Edirne’de Konteynerde 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Konya Şeker Yem’in Ürettiği Enerjim+ Verimliliği Daha da Artırdı

Freni Boşalan Kamyon 10 Araç ve 4 İş Yerine Çarparak Durabildi

Bursa’da 3 Gencin Öldüğü Trafik Kazasıyla İlgili Davada Sanık Hükümle Tahliye Edildi

Bursa’da Villada Çıkan Yangında Ölen Kişinin Cinayete Kurban Gittiği Belirlendi