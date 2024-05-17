Avcılar’da Kebapçı Dükkanında Yangın

Avcılar’da kebapçı dükkanında çıkan yangın hasara yol açtı.
Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi’ndeki 4 katlı binanın giriş katındaki kebapçı dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.
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