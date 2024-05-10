Bağcılar’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Bağcılar’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde ve bir miktar parayla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi’ndeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığının tespit edilmesi üzerine, 7 Mayıs’ta operasyon düzenledi.
Şüpheli Y.Y (24) yakalandı, adresteki aramalarda 93 gram marihuana, 1 hassas terazi, 1 cep telefonu ve 15 bin 210 lira ele geçirildi.
Şüpheli Y.Y, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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