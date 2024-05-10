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Bağcılar’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Bağcılar ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde ve bir miktar nakit para ile yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

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Bağcılar’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde ve bir miktar parayla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi’ndeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığının tespit edilmesi üzerine, 7 Mayıs’ta operasyon düzenledi.
Şüpheli Y.Y (24) yakalandı, adresteki aramalarda 93 gram marihuana, 1 hassas terazi, 1 cep telefonu ve 15 bin 210 lira ele geçirildi.
Şüpheli Y.Y, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Uyuşturucu

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