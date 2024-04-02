Beşiktaş’ta Eğlence Merkezinde Çıkan Yangında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 27 Oldu

İstanbul Valiliği, Beşiktaş’ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında 27 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı 1 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak’ta bulunan binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili idari soruşturma başlatılırken, 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 cumhuriyet savcısının görevlendirilmesi yapıldı.

İLGİLİ HABER Beşiktaş’ta Eğlence Merkezinde Çıkan Yangında 15 Kişi Hayatını Kaybetti İstanbul Valiliği: "Eğlence merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü."

Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları sürerken iş güvenliği ve yangın uzmanlarının yer aldığı, 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yapıyor.

Soruşturmada, iş yeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cesetleri ambulanslarla Adli Tıp Kurumu’na götürülürken acı haberi olay yerinde alan hayatını kaybedenlerin yakınları fenalık geçirdi.

Valilik Açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.47’de Gayrettepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak’ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı yangın çıktığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, “Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken olayda 27 kişi hayatını kaybetmiştir. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 kişinin kaldırıldığı hastanede tedavisi devam etmektedir. Olayın yaşandığı binada ekiplerin çalışmaları devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.