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Borsa Dolandırıcılığı Operasyonu: 36 Şüpheli Gözaltında

Borsada yatırım yapacakları vaadiyle müştekiden aldıkları 7 milyon 373 bin 900 lira, 11 bin 979 dolar ve 31 bin 247 avroyu şahsi hesaplarına aktararak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 36 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran müşteki C.K, kendisini arayan şüphelilerin “Interactive Brokers” isimli şirkette yatırım danışmanlığı yaptıklarını, sağlayacakları danışmanlıkla dünya borsasına hakim olan ve “Forex” adı verilen yatırım olanaklarından istifade edebileceğini söylediklerini, istememesine rağmen şüphelilerin WhatsApp üzerinden belirli aralıklarla yatırım tavsiyeleri göndererek kendisini bu sistemin içine çektiklerini anlattı.

Sisteme toplamda 7 milyon 373 bin 900 lira, 11 bin 979 dolar ve 31 bin 247 avro yatırdığını söyleyen C.K, paraları çekmek istediğinde çeşitli bahanelerle kendisine ödeme yapılmadığını, para gönderdiği şirketlere ilişkin çok sayıda şikayette bulunulduğunu öğrendiğini aktardı.

Soruşturma Başlatıldı

C.K’nin, kendisini yatırım vadiyle dolandırdıklarını iddia ettiği kişilerden şikayetçi olmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından soruşturma başlatıldı.

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Borsada yatırım yapacakları vaadiyle müştekiden aldıkları 7 milyon 373 bin 900 lira, 11 bin 979 dolar ve 31 bin 247 avroyu şahsi hesaplarına aktararak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 36 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında emniyet birimlerince yapılan çalışmada, C.K’nin yatırım yaptığı “Forex borsası” olan “Interactive Brokers” isimli firmayla ilgili bir internet sitesinde çok sayıda kişinin mağduriyet yaşadığına dair paylaşımlar yaptığı belirlendi.

C.K’nin gönderdiği paraların takibi yapılarak şirketlerin hesaplarına giden tutarların şirket yetkililerin şahsi hesaplarına transfer edildiği, akabinde başka kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edilirken ayrıca paraların başka şahıs ve şirketlerin hesaplarına da transfer edildiği anlaşıldı.

7 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Yapılan fiziki ve teknik takiple örgüt kapsamında gerçekleştirilen eylemlere katılan 63 şüpheli ve 14 şirket hesabına ulaşıldı.

Şüphelileri yakalamak üzere, İstanbul’da 21 ilçe ile Antalya, Sakarya, Konya, Adana, İzmir ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 36 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Dolandırıcılık

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