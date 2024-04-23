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Büyükçekmece’de Bir Kişinin Etrafa Rastgele Ateş Etmesi Güvenlik Kamerasında

Büyükçekmece'de bir kişinin etrafa rastgele silahla ateş ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Alınan bilgiye göre, Celaliye Mahallesi İstasyon Caddesi’nde yaşayan A.Ç. (38), evinin bulunduğu apartmanın önünden tabancayla dışarı doğru rastgele ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda çevredeki 3 binaya kurşun isabet etti.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri A.Ç’yi gözaltına aldı.

Polis ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada 88 fişek ile 5 bıçak ele geçirildi.

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Büyükçekmece'de bir kişinin etrafa rastgele silahla ateş ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde kullandığı silahı olaydan sonra attığı yeri hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından serbest bırakılan şüphelinin, apartmanın kapısını açarak dışarıya doğru rastgele ateş ettiği anlar binanın güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Büyükçekmece

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