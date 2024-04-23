Büyükçekmece’de Bir Kişinin Etrafa Rastgele Ateş Etmesi Güvenlik Kamerasında

Alınan bilgiye göre, Celaliye Mahallesi İstasyon Caddesi’nde yaşayan A.Ç. (38), evinin bulunduğu apartmanın önünden tabancayla dışarı doğru rastgele ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda çevredeki 3 binaya kurşun isabet etti.
Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri A.Ç’yi gözaltına aldı.
Polis ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada 88 fişek ile 5 bıçak ele geçirildi.
Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde kullandığı silahı olaydan sonra attığı yeri hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından serbest bırakılan şüphelinin, apartmanın kapısını açarak dışarıya doğru rastgele ateş ettiği anlar binanın güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
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