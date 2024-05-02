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Cinayet İddiasıyla Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Büyükçekmece'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak cinayet şüphesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Nisan’da Ulus Mahallesi Doğan Sokak’ta yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan Yıldıray Koç’un (50) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Yıldıray Koç’un arkasından sokağa giren siyah kapüşonlu şüphelinin, yaklaşık bir dakika sonra elindeki bıçakla koşarak ayrıldığını tespit etti.

Görüntülerden kimliği belirlenen şüpheli A.M. (20) polis ekiplerince Büyükçekmece’de yakalandı.

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Büyükçekmece'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak cinayet şüphesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Şüpheli emniyetteki ifadesinde, sokakta alkollü vaziyette yürüyen bir kişiyi görmesi üzerine sinirlenerek olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Zanlının olay günü kullandığı bıçak ile giydiği kıyafetler ise gösterdiği yerde bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokakta yürüyen Yıldıray Koç’u takip eden şüphelinin, bir süre sonra koşarak sokaktan çıkması yer alıyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Cinayet

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