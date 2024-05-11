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Esenyurt’ta Binanın Çatısında Çıkan Yangın Ekipler Tarafından Söndürüldü

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatıda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

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Mehterçeşme Mahallesi 1869 Sokak’taki 4 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatıdan düşen parçalar nedeniyle sokakta park halindeki bir araçta hasar oluşurken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

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İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatıda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Esenyurt
Yangın

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