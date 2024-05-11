Esenyurt’ta Binanın Çatısında Çıkan Yangın Ekipler Tarafından Söndürüldü

Mehterçeşme Mahallesi 1869 Sokak’taki 4 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çatıdan düşen parçalar nedeniyle sokakta park halindeki bir araçta hasar oluşurken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
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