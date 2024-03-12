HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İstanbul Haberleri »

Hırka-i Şerif Cuma Günü Ziyarete Açılacak

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, cuma günü Hırka-i Şerif Camii içindeki Hırka-i Şerif Dairesi'nde ziyarete açılacak.

Yayınlanma:
ABONE OL

Veysel Karani Hırka-i Şerif Camii Hizmet Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete başlanılan Hırka-i Şerif saat 10.00’da ziyaretçilere kapılarını açacak.

Hırka-i Şerif, ramazan ayı boyunca hafta içi saat 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 arasında görülebilecek.

Hırka-i Şerif

Hz. Muhammed’in vasiyetiyle Veysel Karani’ye hediye edilen kutsal emanetlerden olan Hırka-i Şerif, 1851 yılından bu yana Fatih ilçesindeki adına yaptırılan Hırka-ı Şerif Camii’nde muhafaza ediliyor.

İLGİLİ HABER Ümraniye Sarıkaya Camisi’nin Açılışı Yapıldı
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, cuma günü Hırka-i Şerif Camii içindeki Hırka-i Şerif Dairesi'nde ziyarete açılacak.

Hz. Muhammed’in emaneti Hırka-i Şerif, günümüzde Veysel Karani’nin 58. ve 59’uncu kuşak torunları tarafından korunarak ziyarete açılıyor.

Kadir Gecesi’nde ise ziyaret, teravih namazı sonrası sabah 03.00’e kadar devam edecek, arife günü ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sona erecek.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Hırka-i Şerif

İlgili Haberler

Kağıthane’de Trafikte Tartışıp Kazaya Neden Olan 2 Sürücüye Para Cezası Verildi

Kadıköy’de Otomobile Çarpan İETT Otobüsünün Şoförü Aracını Sürücünün Üzerine Sürdü

İstanbul’da 1 Kişinin Öldüğü Trafik Kazasının 17 Yaşındaki Şüphelisinin Yurt Dışına Çıktığı Belirlendi

Esenyurt’ta İplik Yüklü Kamyon Park Halindeki Araçların Üzerine Devrildi

Sultangazi’de Polise Silahla Ateş Açılmasına İlişkin Yakalanan 3 Zanlıdan 1’i Adliyeye Sevk Edildi

Yatarak Motosiklet Kullanan Sürücüye Para Cezası Verildi

Gelibolu’nun Tek Kadın Dolmuş Şoförüne Plaket Verildi

İstiklal Marşı 103 Yıl Önce Bugün Kabul Edildi

Sakarya’dan Şubatta 788 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirildi

Eski Milletvekili Ahmet Çelik Kardeşi Tarafından Bıçaklandı

Takside Uyuşturucu İle Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Buldan İlçesinde Siren Sesiyle Oruç Açma Geleneği Sürüyor