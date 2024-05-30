İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Şile’de içme suyu depo inşaatları temel atma töreni ile mahalle parklarının açılışı gerçekleştirildi. Belediye Meydanı’ndaki programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile için geçen 5 yılda çok çalıştıklarını söyledi.

İBB ve Şile Belediyesi olarak işbirliği içinde çalışacaklarını dile getiren İmamoğlu, “Şile’ye tarihinin en başarılı 5 yılını yaşatacağımıza söz veriyorum. Aktif olacağız, eşit olacağız, çevreyi koruyacağız, insanımıza zarar veren, canlılara zarar veren, hayatı korumayan hiçbir yerde biz olmayız. Dolayısıyla canlıları koruyan, yaşamı, doğayı koruyan, insanını koruyan, Şile’yi iyileştiren işler yapacağız.” diye konuştu.

Şile’yle ilgili yaptığı çalışmaları anlatan İmamoğlu, temelini attıkları içme suyu depo inşaatları projesi sayesinde ilçenin su sorununa çözüm bulacaklarını kaydetti.

İlçenin 14 köyüne 14 park yaptıklarına değinen İmamoğlu, “Biz ne demiştik? Bu şehrin çocukları, gençleri, bebekleri, anneleri, babaları, amcaları, teyzeleri huzurlu olacak. Yok zamanda, yoksul zamanda yanınızda olacağız. Onun için Kent Lokantası açıyoruz. Onun için Anne Kart dağıtıyoruz. Onun için Yenidoğan Bebek Paketi dağıtıyoruz. Onun için Askıda Fatura ve bu tür çalışmalar yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.