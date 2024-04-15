İstanbul Havalimanı Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı Oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 1-7 Nisan dönemine ilişkin “Avrupa Havacılık Raporu” yayınlandı.
Raporda, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1412 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı’nı günlük 1326 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1293 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.
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