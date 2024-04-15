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İstanbul Havalimanı Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı Oldu

İstanbul Havalimanı, 1-7 Nisan'da günlük ortalama 1412 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak belirlendi.

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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 1-7 Nisan dönemine ilişkin “Avrupa Havacılık Raporu” yayınlandı.

Raporda, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1412 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı’nı günlük 1326 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1293 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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İstanbul Havalimanı

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