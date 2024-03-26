İstanbul’da Helikopter Destekli Huzur uygulaması Yapıldı

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede yapılan uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri, asayiş, önleyici hizmetler, narkotik suçlarla mücadele, özel harekat ve trafik denetleme şube müdürlükleri ile güven timlerinden oluşan ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçları detaylı arayan ekipler, sürücü ve yolcuların kimliklerini kontrol etti.

Polis ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki uygulama noktalarında durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, üst taraması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

İLGİLİ HABER Para Sayma Görüntülerine İlişkin Soruşturmada 3 Kişinin Şüpheli Olarak İfadesi Alındı İstanbul'da polis ekiplerince helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.