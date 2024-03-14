HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İstanbul Haberleri »

İstanbul’da Polisten Huzur Uygulaması

İstanbul'da, polis ekiplerince huzur uygulaması yapıldı. Detaylar haberimizin devamında...

Yayınlanma:
ABONE OL

Huzur uygulaması kapsamında Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş Şube, Güven Timleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

İLGİLİ HABER Hırka-i Şerif Cuma Günü Ziyarete Açılacak
İstanbul'da, polis ekiplerince huzur uygulaması yapıldı. Detaylar haberimizin devamında...

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki uygulama noktalarında ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi. Yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Asayiş
Beyoğlu
Fatih
Huzur Uygulaması
Kadıköy
Polis

İlgili Haberler

Ümraniye Sarıkaya Camisi’nin Açılışı Yapıldı

Kağıthane’de Trafikte Tartışıp Kazaya Neden Olan 2 Sürücüye Para Cezası Verildi

Kadıköy’de Otomobile Çarpan İETT Otobüsünün Şoförü Aracını Sürücünün Üzerine Sürdü

İstanbul’da 1 Kişinin Öldüğü Trafik Kazasının 17 Yaşındaki Şüphelisinin Yurt Dışına Çıktığı Belirlendi

Esenyurt’ta İplik Yüklü Kamyon Park Halindeki Araçların Üzerine Devrildi

Sultangazi’de Polise Silahla Ateş Açılmasına İlişkin Yakalanan 3 Zanlıdan 1’i Adliyeye Sevk Edildi

Kocaeli’de Bağış Kumbarasını Çalan 2 Şüpheli Tutuklandı

Hastalık Yönetim Platformu Uygulaması Sakarya’da Başladı

Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası Sakarya’da Yapılacak

Üzerine Beton Blok Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Boyacılık Eğitimi Alan 40 Hükümlü Kamu Binalarını Boyuyor

Bavulunda Uyuşturucu Bulunan Zanlı Tutuklandı