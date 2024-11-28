Kastamonu Valiliğince desteklenen ve il dernekleri tarafından organize edilen tanıtım günleri etkinliğinde yöresel lezzetlerin yanı sıra çok sayıda sanatçı da konser verecek. Halk oyunları gösterilerinin de yer alacağı etkinlikte “Kastamonu’nun İstiklal Yolundaki Destansı Yürüyüşü” isimli panel düzenlenecek.

Kastamonu Konfederasyonu (KASKON) Başkanı Mehmet Alver, yaptığı açıklamada, Kastamonu Tanıtım Günleri etkinliğiyle yöresel lezzetlerini İstanbul’a getirdiklerini belirterek, “Pastırmadan, sucuğa, sarımsaktan pirince kadar yöresel ürünleri buraya getirdik. Hemşehrilerimizi buraya bekliyoruz, 4 gün boyunca birbirinden değerli yöresel sanatçılarımız da var.”diye konuştu.

Kastamonu Tanıtım Günleri Ne Kadar Sürecek

Kastamonu Tanıtım Günleri 1 Aralık Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak. Etkinlik Fatih’te Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenleniyor.