Pendik’te Yediemin Deposunda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Alınan bilgiye göre, Harmandere Mahallesi Moda Sokak’taki yediemin deposunun yanındaki otluk alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede depodaki araç ve alkollerin bulunduğu alana sıçradı.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.
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