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Pendik’te Yediemin Deposunda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Pendik'te, yediemin deposunda yangın çıktı. Çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı

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Alınan bilgiye göre, Harmandere Mahallesi Moda Sokak’taki yediemin deposunun yanındaki otluk alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede depodaki araç ve alkollerin bulunduğu alana sıçradı.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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