HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İstanbul Haberleri »

Polisten Kaçan Şahısların Aracında Uzun Namlulu Silah Bulundu

Bahçelievler'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şahısların aracında uzun namlulu silah ele geçirildi.

Yayınlanma:
ABONE OL

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, Yenibosna Merkez Mahallesi’nde plakası bulunmayan ve durumundan şüphelendiği aracın sürücüsüne “dur” ihtarında bulundu.

Ekipler, uyarılara uymayıp araçla ilerleyen sürücüyü takibe aldı. Bir süre kovalamaca yaşanırken 29 Ekim Caddesi’nde kasise çarparak arıza yapan araçtaki iki kişi yaya olarak kaçmaya devam etti.

Şahıslardan birini yakalayan ekipler, araçta yaptığı kontrolde, iki uzun namlulu silah ele geçirdi.

İLGİLİ HABER Hilye-i Saadet Sergisi Bağlarbaşı Kongre Ve Kültür Merkezi’nde Açıldı
Bahçelievler'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şahısların aracında uzun namlulu silah ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, kaçan diğer kişiyi yakalama çalışması sürüyor.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio

İlgili Haberler

Gaziosmanpaşa’da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren 5 Sürücüye Para Cezası

İstanbul’da Polisten Huzur Uygulaması

Hırka-i Şerif Cuma Günü Ziyarete Açılacak

Ümraniye Sarıkaya Camisi’nin Açılışı Yapıldı

Kağıthane’de Trafikte Tartışıp Kazaya Neden Olan 2 Sürücüye Para Cezası Verildi

Kadıköy’de Otomobile Çarpan İETT Otobüsünün Şoförü Aracını Sürücünün Üzerine Sürdü

Sarıkamış Kayak Merkezi’nde Mart Ayında da Kayak Keyfi Sürüyor

Ev Eşyası Taşıyan Bir Tırda Tabanca Parçaları Ele Geçirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi 16 Bin Yeni Sosyal Konut İnşa Edecek

Kendisini Polis Olarak Tanıtıp Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Özel Eğitimli Köpeklerle Toplanan Trüf Mantarı İle 20 Çeşit Ürün Üretiliyor

Hazine Ve Maliye Bakanı Şimşek Bilecik’te Ziyaretlerde Bulundu