Üsküdar’da İstinat Duvarının Çökmesi Sonucu 2 Otomobil Hasar Gördü

Aziz Mahmud Hüdai Mahallesi Öğdül Sokak’taki sitenin istinat duvarı, park halindeki iki aracın üzerine çöktü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Zabıta ekipleri, güvenlik şeridi çekerek sokakta önlem aldı. Ekiplerin incelemesinde istinat duvarının altında kalan araçlarda hasar oluştuğu belirlendi.
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