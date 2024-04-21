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Üsküdar’da İstinat Duvarının Çökmesi Sonucu 2 Otomobil Hasar Gördü

Üsküdar'da sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki iki otomobil hasar gördü.

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Aziz Mahmud Hüdai Mahallesi Öğdül Sokak’taki sitenin istinat duvarı, park halindeki iki aracın üzerine çöktü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Zabıta ekipleri, güvenlik şeridi çekerek sokakta önlem aldı. Ekiplerin incelemesinde istinat duvarının altında kalan araçlarda hasar oluştuğu belirlendi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Üsküdar

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