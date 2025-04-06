HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İstanbul Havalimanı’nda bayram dönüşü yolcu hareketliliği haberi

İstanbul Havalimanı’nda bayram dönüşü yolcu hareketliliği haberi

İSTANBUL (AA) - Ramazan Bayramı tatili sürecinde iç ve dış hat noktalarına seyahat eden yolcuların kente dönüşleri dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.Bayramda 9 günlük tatil dolayısıyla memleketlerine ve tatil bölgelerine giden İst...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul Havalimanı’nda bayram dönüşü yolcu hareketliliği haberi

Ramazan Bayramı tatili sürecinde iç ve dış hat noktalarına seyahat eden yolcuların kente dönüşleri dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Bayramda 9 günlük tatil dolayısıyla memleketlerine ve tatil bölgelerine giden İstanbulluların, kente dönüşü sürüyor.

Dönüşlerini tatilin son gününe bırakan yolcular, İstanbul Havalimanı'nda, özellikle iç hatlar geliş terminalinde yoğunluk oluşturdu.

Valizlerini almak isteyen yolcular, bagaj bantlarının bulunduğu alanda sıra bekledi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, hava yolu şirketleri ve diğer birimler ise yoğunluğu azaltmak için önlemlerini arttırdı.

Havalimanı işletmecisi İGA ve Turkish Ground Services (TGS) çalışanları, bagaj alım alanında ve çıkışta yolculara yardımcı olup onları yönlendirdi.

İlgili Haberler

Tekirdağ’da cinsel istismar şüphelisi tutuklandı haberi
Yerel
6 Nisan 2025, 17:24

Tekirdağ’da cinsel istismar şüphelisi tutuklandı haberi

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu’nda dönüş hareketliliği sürüyor haberi
Yerel
6 Nisan 2025, 17:20

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu’nda dönüş hareketliliği sürüyor haberi

Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri sona erdi haberi
Yerel
6 Nisan 2025, 17:04

Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri sona erdi haberi

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa haberi
Yerel
6 Nisan 2025, 16:34

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa haberi

Tekirdağ’da 3 kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı haberi
Yerel
6 Nisan 2025, 15:54

Tekirdağ’da 3 kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı haberi

Bilecik’te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Yerel
6 Nisan 2025, 15:50

Bilecik’te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu yaşanıyor haberi Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu yaşanıyor haberi Tekirdağ’da Aile Yılı etkinlikleri kapsamında konser verildi haberi Tekirdağ’da Aile Yılı etkinlikleri kapsamında konser verildi haberi