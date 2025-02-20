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İstanbul Havalimanı’nda karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi
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Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla yargılanan Kerimcan Durmaz tahliye edildi haberi
Sakarya’da 152 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Gazze’ye destek kermesi başlatıldı haberi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Şarköy’de ziyarete açıldı haberi
Edirne’de babasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı haberi
ATİAD’dan Maher Holding’e işbirliği ziyareti haberi
Edenred Türkiye’den 2025 İK eğilimleri değerlendirmesi haberi
Borsa İstanbul’da gong Balsu Gıda için çaldı haberi
Trakya’da ramazan ayı öncesi restoranlara yönelik fiyat denetimi sürüyor haberi
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İstanbul Havalimanı’nda karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda, planlanan seferlerde herhangi bir aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor.İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, kentte etkili olan kar yağışına rağmen yolcuların seyahat planlarının a...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul Havalimanı’nda karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi

İstanbul Havalimanı'nda, planlanan seferlerde herhangi bir aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, kentte etkili olan kar yağışına rağmen yolcuların seyahat planlarının aksamaması için gerekli çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alındığı İstanbul Havalimanı'nda kar operasyonu hava tarafında toplam 404 personel ve 179 araçtan oluşan filoyla titizlikle yürütülüyor. 24 saat esasına göre çalışan ekipler, uçuşların aksamasız ve güvenli şekilde devam etmesi için tam kapasite çalışıyor. Terminal operasyonunda görevli 44 kişilik ekip ise kara tarafında çalışmalarını sürdürüyor.

Havalimanında buzlanmaya karşı özel solüsyonla yıkanarak sefere hazırlanan uçaklar, pist başına gelerek kalkış için sıraya giriyor. Apronda bekletilen araç ve ekipmanlarla pist ve taksi yollarında biriken karlar temizleniyor.

İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerde herhangi bir aksama yaşanmazken, bazı hava yolu şirketlerinin uçuşlarında diğer meydanlardan kaynaklanan iptal ve gecikmelerin söz konusu olduğu öğrenildi.

Hava
Kar

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