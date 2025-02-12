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İBB Meclisinde belediyenin bazı taşınmazlarının satışı onaylandı haberi
Tekirdağ’da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı haberi
Kırklareli’nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı haberi
Bilecik Belediyesi “Anne taksi” uygulamasını başlattı haberi
İBB Meclisinde bazı taşınmazların tahsis uzatma teklifleri görüşüldü haberi
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İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi haberi

- Vali Davut Gül: - "Sahipsiz sokak hayvanları sorununu şehrimizin gündeminden çıkartmak için kanunun emrettiği çalışmaları istişare ettik"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi haberi

İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Davut Gül'ün başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanlarıyla ilgili kurum ve kuruluş yöneticileri katıldı.

Toplantıda, 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5199 sayılı Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği kapsamında sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalar, alınacak tedbirler ve öneriler değerlendirildi.

Vali Gül toplantıya ilişkin, “Sahipsiz sokak hayvanları sorununu şehrimizin gündeminden çıkartmak için kanunun emrettiği çalışmaları istişare ettik.” değerlendirmesinde bulundu.

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