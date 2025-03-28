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İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü’nde bayram yoğunluğu başladı haberi

YALOVA (AA) - Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk yaşanıyor.İdari izinle 9 gün olan bayram tatilinin başlamasıyla İstanbul'da birçok vatandaş, güneye gitmek için yola çıktı. Yola çıkan ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü’nde bayram yoğunluğu başladı haberi

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

İdari izinle 9 gün olan bayram tatilinin başlamasıyla İstanbul'da birçok vatandaş, güneye gitmek için yola çıktı. Yola çıkan vatandaşlar, Osmangazi Köprüsü ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yalova ve Bursa'daki bölümünde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Hersek Gişeleri'nde, İstanbul'dan geliş kısmında trafiği rahatlatmak için 17 gişeden 12'sini açan yetkililer, bu yolla araç birikiminin de önüne geçmeyi planlıyor.

Köprü dışında otoyol ve İzmit-Yalova, Yalova-Bursa kara yollarında da devam eden akıcı yoğunluğun yarın artabileceğini değerlendiren ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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