SON DAKİKA
Kütahya’da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi haberi
Bilecik’te çiftlikte çıkan yangın söndürüldü haberi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren güreşçiler, Edirne’de düzenlenen şampiyonayla anıldı haberi
İstanbul merkezli 12 ildeki “kara para” ve “dolandırıcılık” operasyonunda ele geçirilen araçlar sergilendi haberi
Genç İHH, 2024’te 85 üniversitede Gazze’ye destek etkinliği düzenledi haberi
Kamil Koç, The ONE Awards’ta art arda 4. kez yılın en itibarlısı seçildi haberi
Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı haberi
Yalova Valisi Kaya, Armutlu’da okul açılışlarına katıldı haberi
Girişimsel onkolojik yöntemler, kanser tedavisinde umut vadediyor haberi
Tekirdağ’ın “özel çocukları” fiziksel ve sosyal gelişimleri için ringe çıkıyor haberi
Kütahya’da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi haberi
Bilecik’te çiftlikte çıkan yangın söndürüldü haberi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren güreşçiler, Edirne’de düzenlenen şampiyonayla anıldı haberi
İstanbul merkezli 12 ildeki “kara para” ve “dolandırıcılık” operasyonunda ele geçirilen araçlar sergilendi haberi
Genç İHH, 2024’te 85 üniversitede Gazze’ye destek etkinliği düzenledi haberi
Kamil Koç, The ONE Awards’ta art arda 4. kez yılın en itibarlısı seçildi haberi
Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı haberi
Yalova Valisi Kaya, Armutlu’da okul açılışlarına katıldı haberi
Girişimsel onkolojik yöntemler, kanser tedavisinde umut vadediyor haberi
Tekirdağ’ın “özel çocukları” fiziksel ve sosyal gelişimleri için ringe çıkıyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İstanbul merkezli 12 ildeki “kara para” ve “dolandırıcılık” operasyonunda ele geçirilen araçlar sergilendi haberi

İstanbul merkezli 12 ildeki “kara para” ve “dolandırıcılık” operasyonunda ele geçirilen araçlar sergilendi haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 12 ildeki "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para" aklanmasına ilişkin operasyonda ele geçirilen, aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu araçlar, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi. İstanbul Cumhuriyet Başsav...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul merkezli 12 ildeki “kara para” ve “dolandırıcılık” operasyonunda ele geçirilen araçlar sergilendi haberi

İstanbul merkezli 12 ildeki “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para” aklanmasına ilişkin operasyonda ele geçirilen, aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu araçlar, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçunun önlenmesine yönelik başlatılan soruşturmada, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen güncel değeri yaklaşık 125 milyon lira olan 10'u lüks, 4'ü zırhlı toplam 30 araç ile 6 tarla, 2 arsa, 8 daire ve iş yerine el konuldu.

El konulan araçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

– Operasyon

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirlemişti.

Bu sayede “kara para” aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö'nün de aralarında olduğu 37 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda, 3 zanlı daha polis ekiplerince yakalanmıştı.

İstanbul
Suç

İlgili Haberler

Bursa’da barakada çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 12:10

Bursa’da barakada çıkan yangın söndürüldü haberi

Akıllı teknolojiler müsilajın erken tespitine yardımcı oluyor haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 12:01

Akıllı teknolojiler müsilajın erken tespitine yardımcı oluyor haberi

Sakarya ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 11:46

Sakarya ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi

Şırnak’ta “Şehr-i Nuh’tan Şehitler Diyarına Projesi” ile 172 öğrenci Çanakkale’ye gönderildi haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 11:40

Şırnak’ta “Şehr-i Nuh’tan Şehitler Diyarına Projesi” ile 172 öğrenci Çanakkale’ye gönderildi haberi

Bağcılar Belediye Başkanı Yıldız, kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi: haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 11:35

Bağcılar Belediye Başkanı Yıldız, kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi: haberi

THY yolcu programı Miles&Smiles, İGA Pass ile işbirliği yaptı haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 11:35

THY yolcu programı Miles&Smiles, İGA Pass ile işbirliği yaptı haberi

AK Parti Milletvekili Sarıçam’dan Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli’ye ziyaret haberi AK Parti Milletvekili Sarıçam’dan Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli’ye ziyaret haberi Yüksek binalarda modern yangın söndürme sistemlerinin kullanılması zorunlu haberi Yüksek binalarda modern yangın söndürme sistemlerinin kullanılması zorunlu haberi