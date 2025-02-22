İstanbul merkezli 17 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 24 şüpheli tutuklandı haberi

İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bir bankanın 33 müşterisinin hesapları üzerinden internet bankacılığı uygulamasıyla 23 Kasım 2023-30 Ağustos 2024'te yetkisiz erişim sağlanarak 5 milyon 416 bin 215 lira haksız kazanç sağlandığını, bunların farklı hesaplara transfer edildiğini belirledi.

Finansal analiz çalışması, banka kamera kayıtlarının izlenmesi ve HTS kayıtlarının incelenmesi sonucu 27 zanlının kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, tüm şüphelileri yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.