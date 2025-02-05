İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda 8 zanlı tutuklandı haberi

İstanbul merkezli 5 ilde, hukuka aykırı arazi satışlarıyla haksız kazanç sağladıkları tespit edilen zanlılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 45 kişiden 8'i tutuklandı.

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, şüphelilere yönelik 6 ay boyunca çalışma yürütüldü.

Şüphelilerin İstanbul merkezli olmak üzere Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Iğdır, Giresun, Karabük, Kırklareli, Konya ve Tekirdağ'da bölünemez statüdeki 54 tarım arazisini, hukuka aykırı olarak asliye hukuk mahkemelerinde açılan davalar üzerinden alınan kararlarla böldürdükleri belirlendi.

Söz konusu arazilerin satışını yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen organize suç örgütü şüphelilerini yakalamak için 28 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul, Diyarbakır, Konya, İzmir ve Çanakkale'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, tapu müdürü, muhtar ve 2 kamu görevlisinin aralarında bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 650 tapu belgesi, 150 noter vekaletnamesi, 75 muvafakatname, 50 mahkeme kararı, 30 kadastro belgesi, 40 senet, 30 çek ve 4 milyon lira ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait çeşitli illerdeki toplam 5 milyar lira değerinde olduğu belirtilen 585 arsa ile 80 konuta el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çatalca Adliyesi'ne sevk edildi.

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 37'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.