İstanbul Photo Awards’un 2025 jürisi çalışmalarına başladı haberi

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un 2025 jürisi toplandı.

Jüri üyelerinin 6 farklı ülkeden katıldığı çevrim içi oturumlarda, yılın en iyi fotoğrafları belirlenecek. AA'nın yarışmaya özel hazırladığı eleme platformu üzerinden takip edilen oturumlar, 2 gün devam edecek.

Fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan yarışma jürisinde, National Geographic fotoğrafçısı ve yapımcı Ami Vitale, foto muhabiri Carol Guzy, NOOR ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, The Globe and Mail foto muhabiri Goran Tomasevic, görsel medya danışmanı Michel Scotto, Getty Images Spor Başfotomuhabiri Cameron Spencer, foto muhabiri Ahmet Sel ve foto muhabiri Fırat Yurdakul yer alıyor.

Yarışmanın kazanan fotoğrafları ise jüri değerlendirmelerinin ardından 21 Mart'ta açıklanacak.

Profesyonel fotoğrafçılar, geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğraflarıyla 18 Kasım 2024 -13 Ocak 2025 arasında başvurularını yaptı.

Dünya genelinde basın fotoğrafçılığını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya, bu yıl 114 farklı uyruktan 1966 fotoğrafçı, 21 bin 558 fotoğraf ile katıldı.

Yarışma kapsamında “Tekil Haber”, “Seri Haber”, “Tekil Spor”, “Seri Spor”, “Tekil Doğa ve Çevre”, “Seri Doğa ve Çevre”, “Tekil Portre”, “Seri Portre”, “Tekil Günlük Yaşam” ve “Seri Günlük Yaşam” olmak üzere 10 farklı kategoride başvuru alındı.

Tekil Günlük Yaşam kategorisine, 2017-2024 yılları arasında yarışma jürisinde yer alan ve geçtiğimiz aralık ayında hayatını kaybeden görsel anlatıcı Marion Mertens'in adı verilmesi kararlaştırıldı.

Bu yıl içinde çekilen ve haber değeri taşıyan fotoğraflar ile başvurulabilen yarışmada, her kategoride üç ödül verilecek. Tekil haber kategorisinde büyük ödülü olan “Yılın Fotoğrafı”na 6 bin dolar takdim edilecek.

Yarışmada, kategori birincileri 3 bin, ikinciler 1500, üçüncüler ise 1000'er dolar olmak üzere toplam 58 bin dolar ödül dağıtılacak.

Turkcell'in iletişim sponsoru olduğu yarışmaya, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru ve Türk Hava Yolları (THY) kısmi ulaşım sponsoru olarak destek veriyor.

Düzenlendiği ilk günden bugüne toplam 20 bin kullanıcının dahil olduğu bir platform haline gelen yarışma, dağıttığı ödüllerin yanı sıra kazanan fotoğrafların yer aldığı sergiler ve fotoğraf albümleriyle de fotoğrafçılığa katkı sağlıyor.

Dünyanın her köşesinden fotoğraf profesyonellerinin başvurduğu yarışmada, geçmiş yıllarda ödül alan fotoğraflara “istanbulphotoawards.com” adresinden ulaşılabilir.