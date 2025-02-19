SON DAKİKA
İstanbul Valisi Gül, karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek çalışmaları denetledi haberi
GÜNCELLEME – Edirne’de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı haberi
Sakarya’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı haberi
Bahçelievler’de iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı haberi
Sancaktepe’de karlı yolda kayan araç, çocuğu sürükledi haberi
GÜNCELLEME – Sakarya’da bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin yakalanan 5 zanlıdan 1’i tutuklandı haberi
İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kar yağışına ilişkin AKOM’da açıklama: haberi
Edirne’de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı haberi
Kocaeli’de şarampole devrilen jandarma aracındaki 2 personel yaralandı haberi
Bilecik’te kar etkili oluyor haberi
İstanbul Valisi Gül, karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek çalışmaları denetledi haberi
GÜNCELLEME – Edirne’de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı haberi
Sakarya’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı haberi
Bahçelievler’de iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı haberi
Sancaktepe’de karlı yolda kayan araç, çocuğu sürükledi haberi
GÜNCELLEME – Sakarya’da bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin yakalanan 5 zanlıdan 1’i tutuklandı haberi
İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kar yağışına ilişkin AKOM’da açıklama: haberi
Edirne’de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı haberi
Kocaeli’de şarampole devrilen jandarma aracındaki 2 personel yaralandı haberi
Bilecik’te kar etkili oluyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İstanbul Valisi Gül, karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek çalışmaları denetledi haberi

İstanbul Valisi Gül, karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek çalışmaları denetledi haberi

- Valilik koordinasyonundaki çalışmalarda 10 bin 417 araç ve 35 bin 731 personel görev yaptı - Kar kalınlığı merkez ve güney ilçelerde 5 ila 10 santimetre, kuzey ilçelerde ise 30 ila 35 santimetreye ulaşırken, toplam 5 bin ton tuz, 320 ton solüsyon ve 10 ton üre kullanıldı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul Valisi Gül, karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek çalışmaları denetledi haberi

İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle yaşanan olumsuzluklara karşı mücadele eden ekipleri ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları denetledi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Valilik koordinasyonunda devam eden çalışmalarda 10 bin 417 araç ve 35 bin 731 personelin görev yaptığı, kar kalınlığının merkez ve güney ilçelerde 5 ila 10 santimetre, kuzey ilçelerde ise 30 ila 35 santimetreye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“19 Şubat çarşamba günü yapılan çalışmalarda toplam 5 bin ton tuz, 320 ton solüsyon ve 10 ton üre kullanılmıştır. Yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda şehir genelinde çarşamba günü saat 23.00 itibarıyla ana ve otoyollarda herhangi bir yol kapanması söz konusu olmamıştır. Şehrin Anadolu ve Avrupa yakasında enerji verilemeyen mahalle bulunmamaktadır. Acil sağlık hizmetlerine yapılan başvurular, eksiksiz ve ortalama müdahale süresine uygun şekilde karşılanmıştır. Valilik ekiplerince sokaklardan alınan 1100 evsiz, barınma ve konaklama merkezlerine yerleştirilmiştir.”

Öte yandan, İstanbul Valisi Gül'ün, Hasdal-Kemerburgaz-Göktürk güzergahı üzerinde görev yapan Karayolları ekiplerini, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişelerindeki polis ve jandarma uygulama noktalarını, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Bakım İşletme Merkezi'ni, Yassıören Bakımevi'ni, Kuzey Marmara Otoyolu Garipçe Yerleşkesi'ni, AFAD İl Müdürlüğünü ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde denetlediği aktarıldı.

Çalışmalar
Kar

İlgili Haberler

İstanbul’da toplu ulaşım istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 18:54

İstanbul’da toplu ulaşım istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor haberi

FSMVÜ Vakıf Kültürü ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 18:44

FSMVÜ Vakıf Kültürü ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı haberi

Sapanca, Erenler, Adapazarı ve Kaynarca’ya tam donanımlı spor salonu yapılacak haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 18:10

Sapanca, Erenler, Adapazarı ve Kaynarca’ya tam donanımlı spor salonu yapılacak haberi

Vatikan’dan gelen heyet, İznik Su Altı Bazilikası’nı inceledi haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 18:10

Vatikan’dan gelen heyet, İznik Su Altı Bazilikası’nı inceledi haberi

İstanbul’da kar yağışı hayatı ve trafiği olumsuz etkiliyor haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 18:00

İstanbul’da kar yağışı hayatı ve trafiği olumsuz etkiliyor haberi

Sakaryaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı haberi
Yerel
19 Şubat 2025, 18:00

Sakaryaspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı haberi

Sakarya’da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı haberi Sakarya’da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı haberi Bursa’da bir evden 1,5 ton çöp çıkarıldı haberi Bursa’da bir evden 1,5 ton çöp çıkarıldı haberi