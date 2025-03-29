HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İstanbul Valisi Gül’den bayram öncesi huzurevi ziyareti haberi

İstanbul Valisi Gül’den bayram öncesi huzurevi ziyareti haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı arifesinde Sultangazi Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.Vali Gül ziyaretinde huzurevi sakinleriyle bayramlaştı, karanfil verdiği yaşlılarla sohbet etti.Daha sonra Eminönü'nde bulunan Mısır Çar...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul Valisi Gül’den bayram öncesi huzurevi ziyareti haberi

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı arifesinde Sultangazi Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Vali Gül ziyaretinde huzurevi sakinleriyle bayramlaştı, karanfil verdiği yaşlılarla sohbet etti.

Daha sonra Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı'nı da ziyaret eden Gül, burada esnafla bayramlaştı.

Gül, çarşıya gelen vatandaşlarla sohbet ederek, bayramlarını kutladı.

Bayram için Ankara'dan İstanbul'a gelen vatandaşlarla da sohbet eden Gül, Mısır Çarşısı'nı ziyaret eden bir kadın turistle fotoğraf çektirdi.

Vali Gül'e ziyaretinde, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Sami Koyuncu da eşlik etti.

İlgili Haberler

Edirne’de gök gürültülü sağanak etkili oldu haberi
Yerel
29 Mart 2025, 18:44

Edirne’de gök gürültülü sağanak etkili oldu haberi

Fatih’te çöp kenarına bırakılan motosikletin yakılması kamerada haberi
Yerel
29 Mart 2025, 17:14

Fatih’te çöp kenarına bırakılan motosikletin yakılması kamerada haberi

KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Tenzile Erdoğan’ın kabrini ziyaret etti haberi
Yerel
29 Mart 2025, 17:04

KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Tenzile Erdoğan’ın kabrini ziyaret etti haberi

Bursa’da yüksek ateş tedavisi gördüğü hastaneden eve getirilen 2 aylık bebek hayatını kaybetti haberi
Yerel
29 Mart 2025, 17:00

Bursa’da yüksek ateş tedavisi gördüğü hastaneden eve getirilen 2 aylık bebek hayatını kaybetti haberi

Edirne Valisi Sezer kurumlara bayram ziyareti gerçekleştirdi haberi
Yerel
29 Mart 2025, 17:00

Edirne Valisi Sezer kurumlara bayram ziyareti gerçekleştirdi haberi

Kartepe Teleferiği bayramda yüzde 50 indirimli hizmet verecek haberi
Yerel
29 Mart 2025, 15:54

Kartepe Teleferiği bayramda yüzde 50 indirimli hizmet verecek haberi

Piyasa dizisi bu akşam neden yok? Piyasa dizisi bitti mi? Piyasa dizisi bu akşam neden yok? Piyasa dizisi bitti mi? Çan’da dolu ve sağanak etkili oldu haberi Çan’da dolu ve sağanak etkili oldu haberi