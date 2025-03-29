İstanbul Valisi Gül’den bayram öncesi huzurevi ziyareti haberi

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı arifesinde Sultangazi Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Vali Gül ziyaretinde huzurevi sakinleriyle bayramlaştı, karanfil verdiği yaşlılarla sohbet etti.

Daha sonra Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı'nı da ziyaret eden Gül, burada esnafla bayramlaştı.

Gül, çarşıya gelen vatandaşlarla sohbet ederek, bayramlarını kutladı.

Bayram için Ankara'dan İstanbul'a gelen vatandaşlarla da sohbet eden Gül, Mısır Çarşısı'nı ziyaret eden bir kadın turistle fotoğraf çektirdi.

Vali Gül'e ziyaretinde, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Sami Koyuncu da eşlik etti.