İstanbul Valisi Gül’den bayram öncesi otogardaki polis noktasına ziyaret: haberi

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı öncesinde Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda oluşturulan polis noktasını ziyaret etti.

Burada polislerle bayramlaşan Gül, daha sonra denetim için durdurulan otobüslere binerek, yolculara emniyet kemeri ve güvenli yolculuk konusunda uyarıda bulundu, iyi bayram geçirmelerini temenni etti.

Vali Gül, ziyaretin ardından basın mensuplarına, kentte Ramazan Bayramı'na ilişkin alınan tedbirleri açıkladı.

Tatil süresinin 9 güne uzatıldığını hatırlatan Gül, bu yüzden il dışı seyahatlerin daha da arttığını söyledi.

Özellikle trafik tedbirlerini tekrar gözden geçirdiklerini, sürücüleri yola yorgun çıkmamaları konusunda uyardıklarını aktaran Gül, “Uzun yola giden şoförlerimizin mutlaka mola vermeleri, ikinci bir şoförü yanında bulundurmalarını arzuluyoruz. Bunları belirtiyoruz. Trafik kurallarına uymaları, kemer takmalarını hatırlatmış oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gül, trafik kazalarında özellikle uzun süreli tatillerde çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, “Yaralı olan vatandaşlarımız oluyor. Can kaybı ve mal kaybı olmaması için de her birimizin ayrı ayrı kurallara uyması gerekiyor.” dedi.

– “7/24 görev yapan mesai arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum”

Vali Gül, trafik kuralları dışında, İçişleri Bakanlığının bütün Türkiye'de uygulanmasını talimatlandırdığı kurallar olduğunu kaydetti.

O kuralları da harfiyen yerine getirmek için hem kaymakamların hem de kolluk kuvvetlerinin gerekli planlamayı yaptığını ifade eden Gül, şunları söyledi:

“Özellikle kazaların çok olduğu alanlarda tedbirlerimizi bir kat daha artırmış olduk. Sadece trafik kuralları, trafik kazaları değil, aynı şekilde sağlıkla, trafikle, itfaiyeyle ilgili 7/24 hemşehrilerimize hizmet veren alanlarda da aynı şekilde 9 gün boyunca çalışmalara devam edeceğiz. İstanbul'umuzun huzuru için, Türkiye'mizin huzuru için, 7/24 görev yapan mesai arkadaşlarımıza ben şimdiden teşekkür ediyorum.”

Gül, bütün vatandaşların bayramını tebrik ederek, “İnşallah elbirliğiyle 9 günün sonunda 'Bir önceki tatile göre kaza sayılarımız azaldı, ölümlü kazalarımız olmadı. Yaralamalı kazalarımızın sayısı azaldı.' diyecek durumda olmayı arzuluyoruz.” dedi.

Vali Gül'e ziyaretinde, Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de eşlik etti.

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bayram tatili boyunca 905 noktada, 7 bin 65 ekip, 22 bin 475 personel ve 16 radar, 4 helikopter, 49 dron ve 10 deniz botu ile, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ise 813 noktada, 7 bin 777 personel ile görev yapacağı öğrenildi.