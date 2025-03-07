İstanbul Valisi Gül’den sanatçı Edip Akbayram’ın ailesine taziye ziyareti haberi

İstanbul Valisi Davut Gül, sanatçı Edip Akbayram'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Gül, Akbayram'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
İstanbul Valisi Gül'e ziyaretinde, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı ve Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk da eşlik etti.
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