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İstanbul’da 167 bin 924 şişe kaçak parfüm ele geçirildi haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 167 bin 924 şişe kaçak parfüm ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçuyla ilgili suç organizasyonlarının tespiti ve ş...