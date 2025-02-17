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Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu 2024 yayımlandı haberi
Sakarya’da bariyere çarpan otomobildeki yaşlı çift yaralandı haberi
İstanbul’da 167 bin 924 şişe kaçak parfüm ele geçirildi haberi
Karamürsel’den kısa kısa haberi
Pazaryeri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı haberi
Balıkesir’de asayiş uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı haberi
Yalova’da park halindeki servis minibüsü yandı haberi
Hentbol: Kadınlar Süper Lig haberi
İstanbul İnsan Kaynakları Forumu devam ediyor haberi
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İstanbul’da 167 bin 924 şişe kaçak parfüm ele geçirildi haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 167 bin 924 şişe kaçak parfüm ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçuyla ilgili suç organizasyonlarının tespiti ve ş...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da 167 bin 924 şişe kaçak parfüm ele geçirildi haberi

İstanbul'da 167 bin 924 şişe kaçak parfüm ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet” suçuyla ilgili suç organizasyonlarının tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Esenyurt, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler ve Sultangazi'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı yollarla getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği belirlenen 6 zanlı yakalandı.

Adreslerde 167 bin 924 şişe kaçak parfüm ve 61 bin 305 boş parfüm şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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