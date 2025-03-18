İstanbul’da 18 Mart şehitleri törenle anıldı haberi

İstanbul'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İstanbul Valiliğince Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törene, Vali Davut Gül, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Daha sonra Vali Gül, şehitlik anı defterinden bir bölüm okudu, Müftü Safi Arpaguş da şehitler için dua etti.

Törenin ardından Vali Gül ve beraberindekiler şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Edirnekapı Şehitliği'ndeki törenin ardından Eyüp Sultan Camisi'nde mevlit okutuldu. Vali Gül, burada 18 Mart şehitleri için okunan dualara eşlik etti.