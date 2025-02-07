İstanbul’da aile kurumunun korunması için işbirliği protokolü imzalandı haberi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Aile Vakfı, Uluslararası Dini Yayıncılar Derneği ve Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği arasında, aile kurumunun korunması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşen “Aile Bütünlüğünü Bozan Akımlara Karşı Aile Müessesesini Korumak İçin Bir Aradayız” başlıklı imza töreninde konuşan İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünün dün idrak edildiğini hatırlattı.

Deprem olduğunda bu milletin tek yürek olduğunu belirten Karabıyık, “Milletimiz büyük bir aile olduğunu gösterdi. Bu değerlerin yaşayabilmesi ancak aile ocağının korunmasıyla mümkün. Çünkü bunlar yaşamasın, bu değerler kaybolsun diye çalışanlar var. Bu yürütülen projelere karşı bizlerin bir arada olması, tek yürek haline gelmesi ve küçük devletimiz olan ailemizi, büyük ailemiz olan devletimizi tahkim etmesi çok önem arz ediyor.” diye konuştu.

Bu milletin her bir ferdinin 6 Şubat 2023'teki depremlerde bölgeye aktığını dile getiren Karabıyık, bu şuurun yaşatılacağı yerin de aile ocağı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu yılın, Cumhurbaşkanlığımız tarafından 'Aile Yılı' ilan edilmiş olması çok önemli, çok kıymetli. Bizim de bunu layıkıyla değerlendirmemiz adına bugün önemli bir adım atılıyor. Ben bu salonda şu çağrıyı yapmak istiyorum. Uluslararası Dini Yayıncılar Derneğinin ve Çocuk Yayıncıları Derneğinin göstermiş olduğu bu hassasiyeti, biz bu ülkede yayıncılık yapan ve farklı farklı dernekler altında bu faaliyetlerini yürüten tüm yayıncılara bu çağrıyı yapıyoruz. Bu hassasiyeti onların da göstermelerini bekliyoruz. İstiklal Marşı'mızın ilk iki dizisinde anlamını bulan 'istiklalimiz' aile ocağının korunmasıyla mümkün olacak. Eğer biz korkmayacaksak aile ocağını koruduğumuz için korkmayacağız.”

Bu kapsamda yıl boyunca çok çeşitli etkinlikler planladıklarını aktaran Karabıyık,”Dünyadaki, aile konusunda çalışan hem münevverleri ve kültür insanlarını ülkemize getirmeyi hem de bu manada çalışma yapan STK'leri burada bir araya getirmeyi ve bu vesileyle tüm insanlığa gelişme adına yok olmaya giden bu sürece 'dur' demeyi istiyoruz.” şeklinde konuştu.

– “Bugün gelişme adına bireyselliğin ön plana çıktığı bir iklimin içerisindeyiz”

Karabıyık, dünyadaki doğum oranlarına değinerek, şöyle devam etti:

“İnsani gelişmişlik endeksindeki ilk 50 ülkenin kadın başına doğum oranlarına baktığımızda, toplumun, nüfusun kendini yenileme oranının 2'1'in altında olduğunu görüyoruz. Tek bir istisnayla o da İsrail. İsrail haricindeki ilk 50 ülkenin tamamında kadın başına doğum oranları 2,1'in altında. Bugün insanlık, gelişme adına her ne yapıyorsa yok olmaya gidiyor. Bugün gelişme adına bireyselliğin ön plana çıktığı bir iklimin içerisindeyiz. Biz bireyi değil, aileyi ve gezegenin sürdürülebilirliğini değil, insanlığın sürdürülebilirliğini önceleyen bir paradigmayı ortaya koymak zorundayız. Bu zaruret içerisinde 2025 Aile Yılını ve faaliyetlerimizi tüm bunları hayata geçirmek için değerlendirmek niyetindeyiz. İnşallah muvaffak oluruz.”

Konuşmaların ardından, İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Karabıyık, Uluslararası Dini Yayıncılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Akıncı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Hasan Kamil Yılmaz ve Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tayfur Esen iş birliği protokolünü imzaladı.

– Aile bütünlüğünün korunması için el rehberi niteliğinde kılavuzlar oluşturulacak

Protokol kapsamında, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin destekleriyle, Türkiye'de ve uluslararası sektörde aile alanında kaleme alınmış çalışmaların literatür taraması gerçekleştirilecek. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin öncülüğünde dünya genelindeki önemli aile çalışmaları tespit edilecek, kamuoyu ile paylaşıma açılacak.

Uluslararası Dini Yayıncılar Derneği ve Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği, aile temalı kitap yayımlanmasını teşvik edecek. Mevcut yayınların literatür taramasını hazırlayarak, Türkiye'nin dört bir yanında aile kütüphanelerinin oluşmasının temelleri atılacak. Farklı dillerde yazılmış eserlerin karşılıklı tercüme hareketliliği desteklenecek, bir çok eserin farklı dillerde yayımlanmasına katkı sağlanacak.

Kurumlar aile bütünlüğünün korunması ile zararlı akımlar karşısında neslin korunması için el rehberi niteliğinde kılavuzlar oluşturacak. Kılavuzlar başta kitap yayıncılık camiası tarafından olmak üzere toplumun bütün katmanlarında yaygınlaştırılacak.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2025 yılında gerçekleştirilecek “Aile Bilinci Sempozyumu”na ev sahipliği yapacak. Sempozyum öncesinde dünyanın farklı coğrafyalarındaki önemli isimlerden bu sempozyuma destek vermeleri istenecek, İstanbul Aile Vakfı da tüm bu çalışmalara müktesebatı ile destek verecek.

Protokol kapsamında, 2025 yılı boyunca hem yurt içinde hem de yurt dışında bu alanda farkındalık projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.