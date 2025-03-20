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İstanbul’da araç sürücüsünün makas atması sonucu yaşanan trafik kazası kamerada haberi
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İstanbul’da araç sürücüsünün makas atması sonucu yaşanan trafik kazası kamerada haberi

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de, otomobilin sürücüsünün makas atması sonucu meydana gelen trafik kazası başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.TEM Otoyolu'nda sürücüsünün makas atarak ilerlediği 34 FFT 226 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da araç sürücüsünün makas atması sonucu yaşanan trafik kazası kamerada haberi

Başakşehir'de, otomobilin sürücüsünün makas atması sonucu meydana gelen trafik kazası başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

TEM Otoyolu'nda sürücüsünün makas atarak ilerlediği 34 FFT 226 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden başka bir araca çarpıp takla attı.

Bir süre sürüklenen otomobil daha sonra aynı şeritte durabildi. Sürücüyle yolcular araçtan çıkartıldı.

Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Hiç kimsenin yaralanmadığı trafik kazası, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

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