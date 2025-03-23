İstanbul’da DEM Parti nevruz etkinliği düzenledi haberi

DEM Parti, İstanbul'daki nevruz etkinliğini Yenikapı Etkinlik Alanı'nda “Özgürlük için demokratik toplum” temasıyla gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinden itibaren kentin çeşitli noktalarından gelen katılımcılar, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında Yenikapı Etkinlik Alanı'na alındı.

Nevruz etkinliği, saat 12.00'de nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı. Etkinlik kapsamında sahneye çıkan müzik grupları şarkılar seslendirdi, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.

Etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, nevruz kutlamalarının özgürlüğe ve demokrasiye vesile olması temennisinde bulundu.

Bakırhan, yargının bir siyasal hesaplaşma aracı olarak kullanılmaması gerektiğini belirterek, “Sayın İmamoğlu tutuklandı, hep birlikte izliyoruz. Sayın İmamoğlu ve onunla birlikte tutuklanan bütün arkadaşlarının yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.” dedi.

İstanbul Barosu yönetimin görevden alınması ve yeniden seçim yapılmasına ilişkin karara da değinen Bakırhan, “İktidar diyor ki 'Yargı sopası elimde, istediğimi tutuklar istediğim hakkında dava açar, istediğime kayyım atarım.' bunun bu kadar kolay olmayacağını partimize sahip çıkarak gösterebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sırasında bazı gruplar tarafından terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterleri açıldı.

Etkinlikte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajı okunduğu sırada topluluk içindeki bazı kişiler tepki gösterdi. Etkinliğe katılanlar arasındaki bazı gruplar, barikatları yıkarak sahneye çıkmaya çalıştı. Yaşanan gerginlik, partililer tarafından engellenirken katılımcılara sakin olmaları yönünde çağrı yapıldı.