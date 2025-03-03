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Bahçelievler’de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Otizmli gençler Uludağ’da kamp yaptı haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale’de yoldan çıkıp boş araziye giren tur otobüsündeki 37 kişi yaralandı haberi
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu haberi
Gelibolu Belediyesinden şehit ailelerine iftar yemeği haberi
Kırklareli Valisi Turan gazilerle buluştu haberi
Çanakkale’de yoldan çıkıp boş araziye giren tur otobüsündeki 11 kişi yaralandı haberi
Arnavutköy’de çıkan yangında 2 tır kullanılamaz hale geldi haberi
Kocaeli’de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi haberi
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İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu haberi

- Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Edirne istikametinde araçlar güçlükle seyrediyor - İBB CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu, kent genelinde yüzde 67'ye kadar yükseldi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu haberi

İstanbul'da, haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde bazı yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Megakentte sabahın erken saatlerinde ana arterlerde ve caddelerde trafik yavaş ilerlerken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Edirne istikametinde araçlar güçlükle seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kadıköy-Pendik arasında trafik iki yönlü ağır ilerlerken, TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Sancaktepe arasında trafik yoğunluğu görülüyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar-Küçükçekmece ve Okmeydanı-Çağlayan, TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Haftanın ilk iş gününde işe ve okula gitmek isteyen yolcular, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Altunizade ve Uzunçayır'daki metro ve metrobüs duraklarında bekleyenler, uzun kuyruklar nedeniyle araçlara binmekte zorluk çekti.”

İBB CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu, kent genelinde yüzde 67'ye kadar yükseldi.

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