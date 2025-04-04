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İstanbul’da “Huzur İstanbul” uygulamasında 403 kişi gözaltına alındı haberi

İSTANBUL (AA) - Polis ekiplerinin "Huzur İstanbul" uygulaması kapsamında 403 kişi gözaltına alınırken 340 umuma açık iş yeri denetlendi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 Nisan'da yapılan ilk uygulamada, 212 noktada 1450 personelle saat 20.00-22...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da “Huzur İstanbul” uygulamasında 403 kişi gözaltına alındı haberi

Polis ekiplerinin “Huzur İstanbul” uygulaması kapsamında 403 kişi gözaltına alınırken 340 umuma açık iş yeri denetlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 Nisan'da yapılan ilk uygulamada, 212 noktada 1450 personelle saat 20.00-22.00'de sabit yol kontrolü gerçekleştirildi.

Denetimlere 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu da destek verdi.

İkinci aşamada ise 1356 personelin katılımıyla saat 22.00-23.59'da umuma açık yerler denetlendi.

Uygulamalar kapsamında 296 bin 684 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 279 kişi ile 107 yoklama kaçağı yakalanırken toplam 403 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde, 28 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 6 kurusıkı tabanca ve 294 fişek, yaklaşık 3 kilo uyuşturucu, 1559 uyuşturucu hap ve 3 bin 750 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 220 lira ve 100 avroya el konuldu.

Toplam 340 umuma açık iş yerinin de denetlendiği uygulamada 40 bin 488 araç ve 2 bin 940 motosiklet kontrol edildi.

Denetimlerde 1573 araç ve 12 motosiklet ile 24 sürücü hakkında işlem yapıldı, 3 araç da trafikten men edildi.

Uygulamada toplam 1 milyon 68 bin 224 lira trafik cezası kesildi.

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