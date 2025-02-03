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İstanbul’da internet üzerinden dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı haberi

- Şüphelilerin, ülke genelindeki 430 ayrı dolandırıcılık olayına da karıştıkları belirlendi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da internet üzerinden dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı haberi

İstanbul'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internetten alışveriş yapan bazı kişilerin dolandırıldıkları yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, oto yıkamacılığı yapan şüphelilerin Küçükçekmece'deki iş yerlerini ofise çevirerek internet siteleri üzerinden uygun fiyatlara elektronik eşya ilanı verdiklerini, bunları satın almak isteyen vatandaşlara, istedikleri hesaplara para gönderttikten sonra düzenledikleri sahte kargo sevk irsaliyesi fotoğrafı atarak dolandırıcılık yaptıklarını belirledi.

Zanlıların, ülke genelinde toplam 430 ayrı dolandırıcılık olayına da karıştıklarını tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından düzenledikleri operasyonda A.A, B.A, ve A.A'yı gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan aramalarda ise şahıslara ait 6 cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamada, çeşitli suçlardan 12 kaydı olan şüpheli B.A'nın 8 suçtan da arandığı anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkardıkları hakimlikçe tutuklandı.

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