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İstanbul’da kaçak alkol operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Edirne’deki üretim tesisinde 2024’te 10 milyon sazan balığı yavrusu üretildi
Gelibolu’da öğrenciler sahipsiz hayvanlar için yuva yaptı
Biga Devlet Hastanesinde Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği açıldı
İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonunun ocak ayı toplantısı Sakarya’da yapıldı
Bursa’da kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Bayrampaşa’da iş yerinde sahte içki üreten zanlı gözaltına alındı
Lexus, Avrupa pazarında yüzde 20 büyüdü
Bilecik’te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik’te öğrenciler karnelerini aldı
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İstanbul’da kaçak alkol operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da kaçak alkol operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da 32 bin 862 litre kaçak alkolün ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

– Operasyon

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, etil ve metil alkolden sahte içki üreten şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirlemiş, Sultangazi, Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Zeytinburnu ve Beykoz'da tespit edilen ikametlere, iş yerlerine ve araçlara operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda, 32 bin 862 litre kaçak metil ve etil alkol, 227 sahte içki ile damıtma makinesi ele geçirilmiş, zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaçak
Şüpheli

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