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İstanbul’da kaçak ve sahte alkol denetimi
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Balıkesir’de zeytinlikte küçükbaş hayvan otlatanlara ceza
Sultanbeyli’de çekici üzerindeki kamyonun kasası üst geçide çarptı
Edirne’den kısa kısa
İstanbul’da kaçak alkol operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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İstanbul’da kaçak ve sahte alkol denetimi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da kaçak ve sahte alkol denetimi

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da sahte alkolden ölümlerin artması üzerine 8 ilçede eş zamanlı denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile ilçelerin zabıta ekipleri Beşiktaş, Beyoğlu, Sarıyer, Üsküdar, Esenyurt, Kadıköy, Şile ve Tuzla'da alkol satışı yapan işletmelere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, Beyoğlu İstiklal Caddesi ve ara sokaklarda alkol satışı yapan işletmeleri denetledi.

Denetimler sırasında işletme ruhsatları ve alkollü içeceklerin bandrolleri kontrol edilirken Asayiş Bürosu ekipleri de mekanların depo ve tezgah arkası bölümlerini aradı.

Eş zamanlı yapılan denetimler, Esenyurt ve Üsküdar ilçelerinde de görüntülendi.

Denetimler sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

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