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İstanbul’da “Kadın İstihdamı ve Ailenin Sosyal Refah Düzeyinin Yükseltilmesi” söyleşisi yapıldı haberi
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İstanbul’da “Kadın İstihdamı ve Ailenin Sosyal Refah Düzeyinin Yükseltilmesi” söyleşisi yapıldı haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "2025 Aile Yılı Söyleşileri" kapsamında "Kadın İstihdamı ve Ailenin Sosyal Refah Düzeyinin Yükseltilmesi" konulu söyleşi düzenlendi.Fatih'te Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, kadınların i...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da “Kadın İstihdamı ve Ailenin Sosyal Refah Düzeyinin Yükseltilmesi” söyleşisi yapıldı haberi

İstanbul'da “2025 Aile Yılı Söyleşileri” kapsamında “Kadın İstihdamı ve Ailenin Sosyal Refah Düzeyinin Yükseltilmesi” konulu söyleşi düzenlendi.

Fatih'te Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, kadınların iş gücüne katılımı, ekonomik bağımsızlıkları ve aile yapısına katkıları ele alındı.

Söyleşide konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, Türkiye'de kadınların hem ekonomik hem de toplumsal alanda güçlenmeye devam ettiğini belirterek, kadın kooperatiflerinin bu süreçteki önemine dikkati çekti.

Kadınların kendi işlerini kurmaları, ekonomik anlamda bağımsızlık elde etmeleri konusunda kadın kooperatifleri çalışmalarının çok kıymetli olduğunu aktaran Çetin, “Kadının iş gücüne katılmasının teşvik edilmesi konusunda, kadın kooperatiflerinin sayısının artırılmasını devlet olarak her anlamda destekliyoruz. Kadınlarımızın sağlıktan eğitime kadar tüm alanlarda güçlendirilmesi için STK ve derneklerimizle ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çetin, devlet olarak toplumun farklı kesimleriyle yürütecekleri çalışmaların, kadının güçlenmesine daha fazla katkı sağlayacağına ve yarının bugünden çok daha iyi olacağına inandığını dile getirdi.

– “Kadın güçlenirse aile güçlenir, aile güçlenirse toplum güçlenir”

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ise kadın girişimciliğinin ekonomik büyüme ve gelişmişlik için önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

Kadın istihdamının artırılması için yapılan her çalışmanın, ülkenin geleceğini güçlendiren bir adım olduğunu dile getiren Turan, şunları söyledi:

“Kadın girişimcilerin olduğu ülkeler daha hızlı gelişir, daha sağlam ekonomik yapılar oluşturur. Kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer alması sadece bir tercih değil, aynı zamanda bir gerekliliktir. Bir ülkenin gelişmişliği, kadınların ekonomik hayattaki varlığı ile doğrudan ilişkilidir. Kadın istihdamının artırılması için yapılan her çalışma, ülkemizin geleceğini güçlendiren bir adımdır.”

Turan, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek için devletin sunduğu desteklerin yanı sıra özel sektörün de kadın istihdamının önünü açacak politikalar geliştirmesi gerektiğini belirterek, “Kadın güçlenirse aile güçlenir, aile güçlenirse toplum güçlenir.” dedi.

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