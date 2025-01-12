İstanbul’da motosiklet kazasında ölen polis memuru Çanakkale’de son seyahatine uğurlandı

ÇANAKKALE (AA) – İstanbul'un Avcılar ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Doğan Biçici'nin (22) cenazesi, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde vazifeli polis memuru Biçici için Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti cenaze merasimi düzenlendi. Biçici'nin annesi Sevgi, babası Hüseyin Biçici ile Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, taziyeleri kabul etti.

Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Biçici'nin yakınları ile meslektaşları katıldı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının akabinde Biçici'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, merasim mangası eşliğinde cenaze aracına taşındı.

Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Türk bayrağını öperek Biçici'nin babası Hüseyin Biçici'ye teslim etti.

Biçici'nin cenazesi daha sonra Ezine Mezarlığı'nda defnedildi.

Dün akşam saat 23.00 sıralarında Biçici'nin kullandığı 34 FRY 112 plakalı motosiklet, D-100 yan yolda seyir halindeyken Gümüşpala Mahallesi İGDAŞ İkmal Tesisleri önünde bariyere çarpmıştı.

Biçici kazada hayatını kaybederken, ardında yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan meslektaşı O.G. hastaneye kaldırılmıştı.