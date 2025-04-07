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İstanbul’da otoyoldaki gişelerde tıra çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da otoyoldaki gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Ankara istikametindeki Mecidiye Gişeleri'nden geçmek için bekleyen 59 FG 562 pl...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da otoyoldaki gişelerde tıra çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı haberi

İstanbul'da otoyoldaki gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Ankara istikametindeki Mecidiye Gişeleri'nden geçmek için bekleyen 59 FG 562 plakalı tıra arkadan gelen 34 HMN 436 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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