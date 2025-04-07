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İstanbul’da polis ve ortaokul öğrencileri huzurevinde konser verdi haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Polis Bandosu ve ortaokul öğrencileri, "Polis Haftası" etkinlikleri kapsamında Üsküdar'daki Prof. Dr. Fahrettin Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde konser v...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da polis ve ortaokul öğrencileri huzurevinde konser verdi haberi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Polis Bandosu ve ortaokul öğrencileri, “Polis Haftası” etkinlikleri kapsamında Üsküdar'daki Prof. Dr. Fahrettin Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde konser verdi.

Etkinlikte, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğünün Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Projesi çerçevesinde bağlama eğitimi alan 7 ortaokul öğrencisi ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şubesine bağlı Polis Bandosu sahne aldı.

Programda, öğrenciler bando eşliğinde türküler seslendirdi. Sonrasında öğrencilerin bağlama çalarak müzik dinletisi sunduğu etkinlikte, Polis Bandosu da sevilen türkü ve şarkıları çaldı.

Etkinlikte polisler, huzurevi sakinlerine gül verirken, öğrenciler, polisler ve huzurevi sakinleri müzik eşliğinde eğlendi.

Programda konuşan Prof. Dr. Fahrettin Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Sevgi Kurt, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kurt, ÇOGEP kapsamında eğitim alan öğrencileri daha uzun süre dinlemek istediklerini belirterek, bahar aylarında açık hava konseri talebinde bulundu. Kurt, Polis Bandosu ekibine de teşekkür belgesi sundu.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Birim Amirliğinde görevli polis memuru Saadet Bütün ise huzurevindeki yaşlılarla güzel bir gün geçirmek istediklerini belirterek, “Biz elimizden geleni yaptık. Umarım çok mutlu olmuşlardır. Biz çok mutlu olduk.” dedi.

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